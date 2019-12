PAM: Pro et anti-Benchamas scellent la réconciliation

Les dirigeants du Parti authenticité et modernité (PAM).

Partisans et détracteurs de Hakim Benchamas ont convenu mercredi soir "d'aller ensemble, unis et sans divergences" au 4ème congrès du Parti authenticité et modernité (PAM).

Les deux parties "sont tombées d'accord" pour "unifier les rangs" après une profonde crise interne qui secoue le parti depuis 2018, indique à le360 un dirigeant du parti qui a souhaité ne pas être cité. Crise du PAM: après la tentative de scission, des tractations pour une réconciliation interne? "Hakim Benchamas a donné son accord pour une réunion le 4 janvier de la Commission préparatoire du 4ème congrès sous la présidence de Samir Goudar (Ndlr- membre du Groupe de l'Avenir, opposé au SG actuel du PAM-", ajoute notre source. L'élection de M. Goudar à la tête de cette commission, rejetée en première instance, a été confirmée dernièrement par un verdict de la Cour d'appel de Rabat. C'est toute la question qui se pose. Le courant de Hakim Benchamas et celui du Groupe de l'Avenir ont par ailleurs décidé de se rencontrer mercredi soir chez Abdellatif Ouahbi lequel offre un diner pour une trentaine de personnes, amis et adversaires confondus.

Par chakir Alaoui