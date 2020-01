© Copyright : DR

Kiosque360. La veille de la réunion de la commission préparatoire présidée par Samir Goudar, avec la participation de Benchamach, le jeu est à nouveau brouillé au PAM. Deux nouveaux courants se sont déclarés et quatre candidats sont désormais en course pour le secrétariat général.

La situation au PAM est encore fragile. La trêve n’aura manifestement duré qu’à peine deux semaines. Au lieu de la réconciliation annoncée, le parti vit les prémices d’une nouvelle crise, organisationnelle cette fois, à la veille de la réunion de la commission préparatoire du 4e congrès prévue ce 4 janvier. D’après le quotidien Al Akhbar, qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 4 et 5 janvier, de nouveaux courants se sont manifestés et au moins quatre candidats sont en lice pour le poste du secrétaire général.



Ainsi, explique le quotidien, dans le cadre des préparatifs de cette réunion de la commission préparatoire, le courant de la légitimité, conduit par le secrétaire général, s’est réuni pour plancher sur les scénarios lui permettant d’assurer sa mainmise sur le parti et de contrer toute tentative du courant adverse, celui de l’Avenir, de contrôler les travaux de la commission. Plusieurs figures de proue du courant de la légitimité ont, ainsi, pris part à cette réunion dont Larbi El Mharchi. Ce dernier a d’ailleurs pressé le secrétaire général sortant de s’exprimer ouvertement sur son éventuelle candidature à sa propre succession. Ce que Hakim Benchamach n’a pas souhaité faire arguant qu’il «attend un signal d’en haut pour».



A défaut, poursuit le quotidien, Larbi El Mharchi, président des instances des élus, semble déjà prêt à parer à cette éventualité. Il a en effet constitué un nouveau courant avec d’autres dirigeants du parti et ils sont actuellement en train de chercher un candidat de substitution au cas où Benchamach ne serait plus intéressé par le poste.

D’un autre côté, la candidature de l’ancien secrétaire général Mohamed Cheikh Biadillah semble avoir tout chamboulé au sein du courant de la légitimité, conduit par Benchamach. Ce dernier, affirme le quotidien, a tenu, en compagnie d’autres dirigeants, une réunion avec Biadillah pour lui demander des clarifications sur sa candidature. En guise de réponse, écrit Al Akhbar, l’ancien secrétaire général a soutenu qu’«il a reçu des instructions pour sauver le parti», sans préciser de quelle partie il les a reçues.



Dans l’autre clan, le courant de l’Avenir, conduit entre autres par Abdellatif Ouahbi, la situation n’est pas bien meilleure. Mohamed El Hammouti, l’une des personnalités les plus importantes de ce courant, a refusé de soutenir la candidature de Ouahbi au poste de secrétaire général. C’est ce qui explique, croit savoir le journal, son absence remarquée aussi bien à la réunion de réconciliation tenue au domicile de Benchamach, qu’à celle qui a suivi au domicile de Ouahbi et plus tard et au bureau politique organisée pour annoncer cette concorde interne.



Bien plus, poursuit Al Akhbar, Mohamed El Hammouti, président du bureau fédéral, vient, lui aussi, de constituer un nouveau courant à l’intérieur de celui de l’Avenir, avec pour objectif de soutenir la candidature du parlementaire de Mediouna, Salah Abou El Ghali. En définitive, le PAM se retrouve divisé, non plus en deux courants, mais en quatre avec autant de candidats pour conduire le parti en cette période cruciale pré-électorale. C’est dire qu’au lieu de s’estomper, la crise ne fait que s’aggraver.



C’est pour cela, conclut le quotidien, que le parti bouillonne pour trouver une solution à cette situation avant la fin de l’année. Il est impératif pour le parti, poursuit le quotidien, de s’inscrire dans la volonté générale de réorganiser le champ partisan et donc politique dans la perspective des échéances de 2021.