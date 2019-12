© Copyright : DR

Kiosque360. Après une année de duel judiciaire, médiatique et organisationnel, les deux courants opposés du PAM ont fini par signer l’armistice. Le bureau politique réuni au complet a validé la commission préparatoire dirigée par S.Koudar et appelé à la tenue du congrès dans les meilleurs délais.

Les dirigeants du PAM ont enterré la hache de guerre. La réconciliation surprise a eu lieu lors d’une réunion qui a rassemblé les camps opposés en présence du secrétaire général du parti. Cette réconciliation a été suivie par une réunion du bureau politique à laquelle ont assisté, pour la première depuis des mois, la totalité de ses membres. La réunion restreinte qui a été provoquée conjointement par Benchamach et Fatima Zahra Mansouri s’est déroulée dans la résidence du patron du parti du Tracteur. Un conclave qui été ponctué par un accord sur la poursuite des travaux de la commission préparatoire du congrès sous la présidence de Samir Koudar. Il faut avouer que les deux courants étaient contraints de trouver un terrain d’entente.

D’un côté, le courant de Benchamach a été affaibli par une décision de justice qui a validé la légitimité de la commission préparatoire constituée sous la houlette de ses adversaires et dirigée par Samir Koudar. D’un autre côté, le courant «Al Mostakbal» était contraint de fixer la date du congrès et de l’organiser dans une seule direction. Du coup, les participants à la réunion restreinte se sont mis d’accord sur la poursuite des travaux de la commission préparatoire et l’organisation du congrès dans les meilleurs délais. Le communiqué du bureau politique va dans le même sens, indiquant que «la direction du parti (réconciliée) a réagi positivement aux initiatives appelant à consolider l’unité du parti tout en tournant définitivement la page de la discorde et en se mobilisant pour que le parti retrouve sa place sur la scène politique nationale».

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 26 décembre, que le bureau politique a souligné que le congrès sera appréhendé comme une importante étape organisationnelle et politique. Le communiqué indique qu’ «il est impératif que le parti donne des réponses claires aux attentes des citoyens et des citoyennes ainsi que des solutions aux défis qui guettent le pays». Le bureau politique confirme la présidence de la commission préparatoire par Samir Koudar et appelle à sa réunion le 4 janvier prochain en présence de la totalité de ses membres.

L’objectif de cette réunion étant de fixer la date du congrès dans les meilleurs délais et de veiller à une préparation collective de toutes les échéances politiques, organisationnelles et logistiques y afférents. Il faut rappeler que plusieurs parlementaires du parti ont lancé, en début de semaine, un appel à la réconciliation pour trouver un compromis pouvant rapprocher les deux antagonistes. Un appel que le secrétaire général, Hakim Benchamach, avait salué tout en se disant disposé à approuver toutes les décisions qui seront prises par les deux courants.