La ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah, a indiqué qu’il existe 22 services bancaires gratuits que les banques doivent offrir à leurs clients. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du vendredi 17 juin, que la ministre a appelé les citoyens à porter plainte auprès de Bank Al Maghrib s’ils découvrent des prélèvements illégaux sur leurs comptes bancaires. Répondant à une réponse écrite d'un député, à la chambre des représentants, elle a souligné que la relation entre la banque et ses clients est encadrée par des dispositions juridiques définissant les engagements des deux parties.

L’article n°151 de la loi bancaire, ajoute-t-elle, stipule que toute ouverture d’un compte doit faire l’objet d’une convention écrite entre le client et la banque. Cette convention doit définir la nature des opérations bancaires qui sont débitées sur le compte du client parmi lesquelles on trouve les frais de tenue de compte, les dépenses relatives aux moyens de paiement et les commissions relatives aux emprunts. Les établissements de crédit doivent, en outre, définir dans leurs moyens de notification, les méthodes utilisées pour calculer les commissions, les intérêts et les frais bancaires.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que la ministre de l’Économie et des finances a souligné que dans le cadre du renforcement de la concurrence bancaire, plusieurs mesures ont été prises, en 2019, visant à offrir des services à des tarifs concurrentiels. Il s’agit entre autres, explique-t-elle, des services bancaires offerts aux personnes à faible revenu et des produits et services qui s’adaptent à tous les types de clients (MRE, sociétés, etc.). Une liste de 16 services bancaires essentiels a été publiée, qui doivent être fournis gratuitement. En coordination avec Bank Al Maghrib, six autres opérations bancaires sont devenues gratuites en 2016.

Du coup, on compte aujourd’hui 22 services bancaires gratuits, comme l’ouverture d’un compte, la délivrance d’un carnet de chèques, l’envoi des relevés bancaires aux clients, la clôture d’un compte et le transfert d’un compte vers un autre dans la même banque.



La ministre de l’Économie et des finances a souligné que l’article n°159 de la loi bancaire stipule que tout client peut porter plainte auprès de Bank Al Maghrib s’il juge avoir été lésé par le non-respect des dispositions de la loi précitée par un établissement de crédit.