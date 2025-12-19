Maroc-Comores: «Ce sont deux frères qui se rencontreront», estime l’ambassadeur comorien

Le 21 décembre, le match d’ouverture de la CAN 2025 opposera le Maroc aux Comores au sein du Groupe A. À cette occasion, l’ambassadeur a annoncé l’arrivée imminente à Rabat d’une importante délégation comorienne. Celle-ci sera conduite par le président Azali Assoumani, accompagné notamment de Ladaenti Houmadi, ministre des Sports.

Le Maroc est pour nous bien plus qu’un partenaire, c’est «un grand frère et un ami», a salué l’ambassadeur, ajoutant avec émotion que «le hasard du tirage au sort a voulu que les deux frères se retrouvent dans le groupe A».

Pour le diplomate, cette CAN est avant tout une fête continentale. «Chacun de nous doit exprimer sa fierté envers le Maroc, ce pays accueillant qui a tout mis en œuvre pour que les Africains se sentent chez eux, en sécurité et en paix», a-t-il déclaré, voyant dans cette compétition un levier de fraternité. Il a également souligné l’engouement médiatique exceptionnel que suscitera la retransmission de ce duel fraternel.

Lors du premier tour de la CAN 2025, le Maroc affrontera les Iles Comores (21 décembre, 20h), le Mali (26 décembre, 21h) et la Zambie (29 décembre, 20h).