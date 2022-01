© Copyright : DR

Le groupe parlementaire du PAM à la Chambre des représentants a adressé une question orale au ministre de la Communication, Mehdi Bensaid, concernant l’atteinte à la dignité des femmes marocaines par le commentateur sportif Hafid Derraji. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 27 janvier, que la députée Hanane Aterkine a souligné que le journaliste algérien de beIN sports, connu pour son hostilité envers le Maroc, avait posté un tweet dans lequel il a proféré des insultes ignobles envers les femmes marocaines. Face à la riposte des internautes et de la presse, il a nié être l’auteur de ces injures, prétendant que son compte twitter avait été piraté.

Il s’est depuis caché derrière l’appareil de propagande chargé par le régime algérien de s’attaquer au Royaume. Ces «mouches électroniques», ajoute la députée, ont pris le relais pour le défendre en avançant des arguments fallacieux qui ne résistent pas devant les preuves irréfutables apportées par la jeune marocaine à laquelle Derraji a adressé ce tweet indigne. La parlementaire considère que «cette atteinte à la dignité et à l’honneur des Marocains ( femmes et hommes) nécessite une prise de position du gouvernement qui doit entamer des procédures judiciaires auprès du pays ou réside le journaliste algérien pour que justice soit faite».

Hanane Aterkine indique, ajoute Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, que le recours à la justice est indispensable afin de réhabiliter toutes les femmes marocaines et d’éviter la récurrence de ces comportements inacceptables. Le groupe parlementaire du PAM a interrogé le ministre Mehdi Bensaid sur les mesures que le gouvernement comptait prendre pour préserver la dignité des Marocaines contre les agressions de ce genre.

Il faut rappeler que le Club des avocats marocains avait porté plainte auprès du procureur général qatari contre le journaliste algérien, suite cet incident. Les avocats ont sollicité de ce haut magistrat l’ouverture d’une enquête judiciaire conformément aux dispositions de la loi relative à la lutte contre les crimes électroniques. Le mis en cause doit être poursuivi pour injures et diffamation sur le réseau social twitter où il a porté atteinte à l’honneur des femmes marocaines et à la dignité de la société marocaine tout entière, conclut le Club des avocats marocains.