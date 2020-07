© Copyright : DR

Le PPS, l’Istiqlal et le PAM veulent inciter les jeunes à aller voter en leur promettant des avantages en tous genres, y compris la priorité à l’emploi dans la fonction publique. Ce n’est pas une mauvaise idée car toute créativité est bonne à prendre même celle qui sert à réduire la répugnance envers l’action politique.

Sauf, ajoute l’éditorialiste du quotidien Al Ahdath Al Maghribia, que les partis oublient ou feignent d’oublier que les alliances préélectorales doivent être politiquement et idéologiquement claires pour pouvoir motiver les électeurs à reprendre le chemin des urnes. A une époque, les Marocains comptaient sur les ententes sincères de leur parti. Mais aujourd’hui, ils se moquent de ces rapprochements contre-nature en disant «les partis s’allient contre les électeurs».

Ils les maudissent quand ils assistent aux turbulences qui secouent la majorité parlementaire censée soutenir le gouvernement. Il n’y a pas de mal à inventer une nouvelle culture d’alliance qui chasse l’idée que tout le monde veut s’allier avec tout le monde dans le seul but d’entrer au gouvernement. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du week-end, que cet état d’esprit mercantile transforme les élections et les électeurs en de simples instruments pour accéder au pouvoir.



Normal que l’électeur se sente trahi quant il constate qu’un parti auquel il a donné sa voix s’allie avec un autre contre lequel il a voté. D’autant qu’après avoir fêté leur alliance éphémère, ces partis s’affrontent en public en usant d’injures et de diffamations. Il est vrai que l’alliance demeure une nécessité mais elle est aussi une culture ouverte sur deux choix: soit vous respectez les principes des alliances et dans ce cas, les lecteurs vous respecteront, soit vous versez dans l’opportunisme et ils vous abandonneront. Il ne faut donc pas s’étonner, à la lumière de ces alliances contre-nature, que les électeurs aient déserté la politique depuis que les politiques sont devenus un fardeau pour le développement et la démocratie au Maroc.