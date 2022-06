© Copyright : AFP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à Gustavo Petro, à l'occasion de son élection comme nouveau président de la République de Colombie.

Dans ce message, le Souverain exprime à Gustavo Petro Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de plein succès dans ses hautes fonctions pour réaliser les aspirations du peuple colombien ami à davantage de progrès et de prospérité.

Dans ce message, le Roi a fait part de l'intérêt qu'accorde le Royaume du Maroc à poursuivre l'action commune avec la Colombie, en vue de consolider les relations d'amitié entre les deux pays et établir une coopération bilatérale fructueuse et constructive de manière à servir les intérêts des peuples marocain et colombien et contribuer au renforcement de la coopération entre les pays du Sud.

«Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à renforcer les efforts pour faire face, avec détermination et fermeté, aux différents défis qui peuvent se présenter», a dit le Souverain.