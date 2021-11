© Copyright : DR

Kiosque360. Le Pentagone a confirmé l’acquisition par le Maroc de la version la plus avancée du système de défense aérienne américain, Patriot. Selon le site Inside Défense, ces missiles sol-air seront livrés au Maroc en 2022. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Un document déclassifié et publié sur le site du Pentagone indique que la société «Lockheed Martin» compte augmenter, en 2022, sa production du système de défense aérienne Patriot pour le livrer à plusieurs alliés, dont le Maroc. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 22 novembre, que le Maroc va acquérir la version la plus avancée de ce système anti-missiles. Un système qui va permettre au Royaume de garantir sa supériorité stratégique dans la région, face aux menaces des avions et des missiles balistiques. Selon le site Inside Défense, spécialisé dans les affaires militaires, le Maroc va réceptionner, en 2022, le système Patriot 3.

D’autres pays arabes comme l’Arabie saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït et Bahreïn, ainsi que des pays européens et asiatiques, seront également équipés de ce système de défense aérienne. Le ministère du commerce américain a publié sur son site un rapport dans lequel il confirme, de manière officielle, que les États-Unis vont livrer au Maroc le système complet de Patriot PAC3, ainsi que les avions de reconnaissance sophistiqués Gulfstream G 550. Le coût total des commandes en armement faites par le royaume auprès des constructeurs américains pourrait atteindre les 10 milliards de dollars dans un avenir proche.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que la dernière version de Patriot PAC-3 est considérée comme le meilleur système de missile sol-air à même de détruire les missiles balistiques ennemis. Il est classé parmi les systèmes les plus performants, à l’échelle mondiale, pour s’opposer aux attaques des avions et des missiles. Une batterie de Patriot est constituée de quatre éléments principaux: un radar, une plateforme de lancement, des missiles d’interception guidés et une station de commande de tirs. Ce système est utilisé par plusieurs puissances miliaires comme Israël, les pays de l’OTAN, les pays du Golf, ainsi que le Japon, la Corée du Sud et Taiwan.

Ce système sert à protéger les sites militaires, les bases aériennes et les centres stratégiques pendant les guerres. Il permet de détecter en même temps, de loin et à haute altitude, 50 cibles ennemis mobiles comme les missiles balistiques. La station de commande de tirs peut faire face aux menaces en lançant des missiles 9 secondes après la détection des cibles, qu’ils peuvent atteindre à une distance de 75 kilomètres et une altitude de 15 kilomètres.