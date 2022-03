© Copyright : DR

Kiosque360. L’Agence américaine pour le développement international (USAID) a entamé la concrétisation de l'Initiative «Prosper Africa», en optant pour le Maroc comme hub régional pour promouvoir le commerce et les investissements entre les États-Unis et le Maroc et en Afrique. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath.

L'Initiative «Prosper Africa», lancée par l’Agence américaine pour le développement international (USAID), se concrétise. Et c’est au Maroc que la première antenne de cette initiative a été ouverte pour faire du Royaume un hub régional afin de promouvoir, d’un côté, les échanges et les investissements entre les États-Unis d’Amérique et le Maroc et contribuer et soutenir, de l’autre côté, le développement dans le continent africain. Une enveloppe budgétaire de l’ordre de 3 milliards de dollars a été consacrée au financement des différents projets inscrits dans cette vision pendant les quatre prochaines années, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 17 mars.

C’est dans ce cadre qu’il a été procédé, mardi, à la zone Franche de Midparc à Casablanca, à la pose de la première pierre de l’extension de l’usine Hexcel Corporation, fabricant de matériaux composites avancés. Cette extension, lancée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce marocain, Ryad Mezzour, devrait être achevée début 2023. Ce site, dont la taille de l’usine doublera pour atteindre 24.000 mètres carrés et dont l’effectif du personnel devrait passer de 120 à 400 personnes, permettra à l’entreprise de répondre à la demande croissante des clients de l’aéronautique, précisent les sources du quotidien.

Dans le même sillage, poursuit le quotidien, l’entreprise américaine Globis Acquisition Corp a acquis, la semaine dernière, la totalité du capital social de la société marocaine Forafric, célèbre pour ses marques «Mimouna» et «Tria». Spécialisée dans la transformation du blé et ses dérivés, l’entreprise propose une gamme de farine, de semoule et d’aliments pour bétail, ainsi que des produits de seconde transformation comme les pâtes et le couscous.

Au début de ce mois, ajoute le quotidien, le Groupe OCP et l’entreprise Koch Ag & Energy Solutions (Koch) ont signé un accord en vertu duquel Koch pourra acquérir une participation de 50% dans Jorf Fertilizers Company III (JFC III). L’objectif de l’accord est d’offrir une plus large gamme de produits phosphatés.

De son côté, rappelle le quotidien, le ministère américain du commerce a envoyé des entreprises américaines pour explorer les opportunités d'affaires au Maroc. Parmi ces entreprises, figurent la société IPP Global qui fournit des solutions aux besoins en carburant pour l'électricité et monétise le gaz naturel, et les entreprises MLtwist et Palila Software, toutes deux spécialisées dans l'analyse des données et leur sécurité.

Autant dire que le Maroc séduit de plus en plus les hommes d’affaires américains. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le Chargé d'affaires à l'Ambassade des Etats-Unis au Maroc, David Greene, a reçu dernièrement des hommes d'affaires américains pour leur présenter les opportunités économiques qu'offrent le Maroc.