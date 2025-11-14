Politique

Le groupe parlementaire istiqlalien joue dans le camp de l’opposition

Le comité exécutif de l'Istiqlal s'est réuni le 3 septembre 2025 à Rabat.

Le comité exécutif de l'Istiqlal s'est réuni le 3 septembre 2025 à Rabat.

Revue de presseBien qu’appartenant à la majorité, le groupe parlementaire istiqlalien adopte un ton offensif, allant jusqu’à se positionner en rupture avec ses alliés. Ses interventions dressent un tableau préoccupant et appellent à une réforme profonde des pratiques politiques. Cet article est une revue de presse tirée d’Assabah.

Par La Rédaction
Le 14/11/2025 à 21h37

Le groupe istiqlalien a profité du débat sur le projet de loi de finances 2026 pour hausser le ton. Ses députés dénoncent des comportements qu’ils jugent nocifs pour la démocratie et insistent sur l’urgence d’assainir le champ politique. Leur position est claire. Sans exemplarité ni transparence, aucune réforme institutionnelle ne peut regagner la confiance que les citoyens, selon eux, perdent progressivement, peut-on lire sur l’édition weekend d’Assabah.

Le groupe ouvre son intervention par une mise en garde ferme contre l’usage de l’argent dans les campagnes électorales. Pour lui, garantir la transparence électorale passe par des lois rigoureuses, mais aussi par un changement profond des comportements politiques. Dans la même logique, il plaide pour une responsabilité accrue des partis et institutions, estimant que la crise actuelle est aussi le résultat d’un relâchement collectif, relaie Assabah.

Le groupe élargit ensuite sa critique au fonctionnement institutionnel global. Selon lui, le défi ne consiste plus seulement à garantir des élections transparentes, mais à reconstruire la crédibilité du processus démocratique dans son ensemble. Les protestations de quelques jeunes sont notamment citées comme un signal puissant d’un désir de participation plus large, exigeant une refonte du modèle politique et une meilleure prise en charge de leurs attentes.

Le groupe a fait, par ailleurs, remarquer que, durant la même période où 25 milliards de dirhams ont été alloués pour construire et moderniser l’ensemble des stades qui accueilleront les prochaines manifestations sportives, avec un remboursement étalé sur 20 ans et sans que cela n’affecte la poursuite des projets structurants, près de 50 milliards de dirhams ont été mobilisés en une seule année pour avancer le dialogue social, augmenter les salaires et régler les revendications sectorielles restées en suspens pendant des années.

Le groupe a ajouté que, durant la même période où 5 milliards de dirhams ont été consacrés à la construction du complexe Prince Moulay Abdellah, 12 milliards ont été affectés à la construction du Centre hospitalier universitaire Ibn Sina, considéré comme un projet national majeur. Par ailleurs, 10 milliards de dirhams ont été alloués annuellement pour couvrir les cotisations des détenteurs de la carte «AMO Tadamon», non éligibles à l’adhésion au régime de la Caisse nationale de sécurité sociale.

Par La Rédaction
Le 14/11/2025 à 21h37
#Istiqlal#Parlement#Opposition

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Casablanca: le projet de l’Avenue Royale attise les rivalités entre Istiqlal et RNI

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Parlement: l’absentéisme des ministres ravive les tensions entre majorité et opposition

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Séance houleuse au Parlement: 90 minutes de confrontation entre majorité et opposition

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

L’inquiétante léthargie de notre opposition politique

Articles les plus lus

1
Défense. Budget 2026, stratégie d’armement et projets industriels: les vérités de Abdellatif Loudiyi
2
Grand Format-Le360. Christophe Lecourtier: «La position de la France, c’est d’être l’allié le plus engagé, le plus fidèle et le plus concret du Maroc»
3
Polémique autour du KCI: Bouanou dénonce un «scandale» au ministère de la Santé
4
Tous les hommes divorcés sont-ils des pervers narcissiques?
5
Pour le patron de la DGSE française, les services marocains sont «des partenaires très efficaces, essentiels en matière de lutte antiterroriste»
6
Démolition spectaculaire du «Kremlin» de Bouskoura: les dessous de l’affaire «Kasr Diafa»
7
Stress hydrique: le point sur le barrage Al Massira, second plus grand du royaume
8
L’écrivain Boualem Sansal libre: la pitoyable capitulation du régime d’Alger
Revues de presse

Voir plus