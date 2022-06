© Copyright : brahim Moussaaid /le360

La déclaration de Rabat, née récemment de la première rencontre des Etats africains atlantiques, a illustré l’importance de cet «espace géostratégique» appelé à relever une série de défis liés à la paix, à la stabilité et au développement, dont la sécurité alimentaire, a déclaré le politologue Moussaoui Ajlaoui.

La première réunion ministérielle des Etats africains atlantiques, à laquelle ont participé 21 pays dont 15 au niveau des ministres des Affaires étrangères, a indiqué Moussaoui Ajlaoui, s’est déroulée, à l’initiative du Maroc, afin de promouvoir «une identité atlantique africaine commune et de défendre, d'une seule voix, les intérêts stratégiques du continent».

Cette rencontre, a rappelé cet expert en géostratégie, est le fruit d'une idée marocaine qui remonte à 2009 et à l’appel du roi Mohammed VI en 2013 pour dynamiser ce grand espace qui va du Nord au Sud de l’Afrique sur le littoral atlantique.

Cette structure est conforme au règlement de l’Union africaine (UA) ainsi qu’au souhait du Royaume de «voir jouer un rôle essentiel au niveau de la paix, de la stabilité et du développement du continent».

Selon Moussaoui Ajlaoui, la guerre russo-ukrainienne a changé la donne internationale. «Nous sommes face à de nouveaux défis pour l‘Afrique tels que la sécurité alimentaire et énergétique et le changement climatique», a-t-il noté. Et d’ajouter que lorsque le Maroc avait proposé l’initiative de cet espace de l’Afrique atlantique, «les Etats-Unis l’avaient soutenue pour notamment des raisons économiques et de développement relatives entre autres à l’approvisionnement (de l’Europe) en ressources pétrolières à partir de l’Afrique».

«En cette période cruciale que nous vivons aujourd’hui, les dirigeants nigérians et marocains insistent pour la réalisation du gazoduc Nigéria-Maroc-Europe », a souligné le politologue. L’Afrique compte, selon Moussaoui Ajlaoui, cinq groupements géographiques et huit autres régionaux et «aujourd’hui nous sommes devant un nouvel et important espace géostratégique dont la relance repose sur trois commissions dédiées à l’économie bleue, le développement durable et la sécurité, a-t-il dit.

Selon lui, cet espace a ses particularités liées également à son positionnement atlantique et à son ouverture sur les pays de l’Amérique latine.

«C’est un environnement africain qui aspire à la stabilité et à la paix, contrairement à la politique d’un pays voisin, en l’occurrence l’Algérie dont les dirigeants sèment la tension et la zizanie, les dernières en date avec l’Espagne», a-t-il commenté. D’après le politologue, «l’attitude des dirigeants algériens porte préjudice beaucoup plus à ses citoyens qu’aux voisins».