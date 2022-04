© Copyright : DR

Kiosque 360. Le Collectif associatif pour l’observation des élections demande au chef du gouvernement de mettre fin à l’impunité des fraudes électorales et d’engager des poursuites pénales contre les contrevenants. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Dans une note adressée au chef du gouvernement et aux présidents des deux chambres du parlement, le Collectif associatif pour l’observation des élections( CAOE) recommande la mise en place des mécanismes de la démocratie participative.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 4 avril, que le Collectif réclame la participation des associations de la société civile dans l’élaboration et la discussion des projets de loi relatifs aux élections. Lors d’une rencontre organisée à la chambre des Conseillers le CAOE à réitéré sa demande de créer une commission indépendante pour superviser les élections.

Laquelle commission, ajoute le Collectif, est à même de garantir la mise en place des structures administratives objectives et neutres permettant aux partis politiques et à la société civile de superviser les élections.Par ailleurs, le CAOE insiste sur la révision des lois délimitant la compétence territoriale des différentes circonscriptions électorales législatives, régionale locales. Des lois, ajoute la note, qui

garantissent l’équité dans la répartition géographique et humaine des circonscriptions et assurent la règle de l’égalité de la voix électorale dans toutes les circonscriptions.



Le quotidien Assabah rapporte que le CAOE a mis l’accent sur l’adoption de nouvelles listes électorales et la réhabilitation des bases de données statistiques. Le Collectif appelle, en outre, à réviser l’arsenal juridique électoral à même de garantir la liberté de participation de tous les partis. Il faut en outre, ajoute-t-il, renforcer la participation politique des femmes pour qu’elle atteigne la parité comme le stipule la constitution sans oublier la participation des MRE, des migrants et des réfugiés résidant au Maroc.

Par ailleurs, le CAOE recommande la création d’une commission indépendante de contrôle des dépenses de campagnes électorales et la présentation des comptes non validés devant la cour constitutionnelle. Le Collectif a réitéré sa demande de surveiller les infractions, d’imposer des sanctions et de consacrer les lois électorales pour protéger les élections de toute corruption. Lesquelles lois devraient mettre fin à l’impunité en matière d’infractions dans le processus électoral et engager des poursuites pénales.