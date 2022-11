Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le haut représentant de l’Alliance des civilisations des Nations unies, Miguel Angel Moratinos, le 23 novembre 2022 à Fès.

VidéoLors d’une conférence de presse, organisée ce mercredi 23 novembre 2022, en marge du 9e Forum de l’Alliance des civilisations des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a souligné l’importance de la Déclaration de Fès, et a salué le niveau des discussions et des sujets abordés lors de cette édition.

Franc succès pour la 9e édition du Forum de l’Alliance des civilisations. Une grand-messe qui a réuni plus de 1.500 participants pour un échange d'idées sur un large éventail de problèmes mondiaux auxquels notre monde est aujourd’hui confronté.

Intervenant lors d’une conférence de presse, organisée ce mercredi 23 novembre, en marge du 9e Forum de l’Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC), le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a souligné que quelque 42 participants gouvernementaux, 9 présidents d’organisations régionales et internationales, 12 anciens présidents d’Etat et anciens chefs de gouvernement ont pris part à cet évènement.

Le ministre a également souligné l'importance des discussions et des échanges menés au cours de ce forum, ainsi que celle de la Déclaration de Fès, qui a été adoptée hier, mardi 22 novembre, à l'unanimité. Une déclaration qui, selon le chef de la diplomatie marocaine, se focalise sur les principes et les objectifs de l’action de l’Alliance des civilisations, et représente une feuille de route contenant des actions et projets concrets destinés à favoriser la paix, le dialogue et l’entente.

Un avis partagé par Miguel Angel Moratinos, haut représentant de l’UNAOC, qui a indiqué que cette 9e édition est une grande réussite mondiale. «Je peux vous dire que c’est le forum le plus réussi depuis le premier qui s’est tenu à Madrid, grâce à l’engagement, la conviction et la volonté de toutes les parties prenantes. Je transmets à Sa Majesté toute ma gratitude et ma reconnaissance pour son soutien à la tenue de cette édition qui se déroule pour la première fois en Afrique», a-t-il relevé.

«Le message royal (qu’a adressé le Souverain hier, Ndlr) est une réflexion profonde et globale sur ce que le Maroc a fait en termes de civilisations pendant des siècles et ce qu’il est en train de faire pour promouvoir la culture du vivre-ensemble. Il s’agit également d’un guide pour la communauté internationale, notamment pour l’Alliance des civilisations», a-t-il ajouté.

Miguel Angel Moratinos a, par ailleurs, souligné l’importance de la Déclaration de Fès, laquelle a sanctionné les travaux de la réunion ministérielle du 9e Forum de l’Alliance des civilisations des Nations unies. Dans ce texte, les participants ont reconnu l'importante contribution aux débats, ici à Fès, des jeunes, en particulier des jeunes Africains, tout en saluant leur engagement à montrer l'exemple en s'impliquant dans les activités de l'UNAOC liées à l'éducation, aux médias et à la migration.

Cette déclaration, rappelons-le, souligne l'importance du rôle central de l'éducation, des femmes en tant que médiatrices, de la lutte contre la discrimination et l'intolérance, du sport en tant que vecteur de paix et d'inclusion, du rôle des chefs religieux dans la promotion de la paix, de la coexistence et de l'harmonie sociale, de la redynamisation du multilatéralisme par la culture de la paix et de la lutte contre les discours de haine en ligne.

Dans ce texte final résumant la teneur de leurs discussions et de leurs conclusions, les participants ont insisté sur l’importance de la liberté de religion ou de conviction et celle d'expression, tout en soulignant le rôle que ces droits peuvent jouer dans la lutte contre toutes les formes d'intolérance et de discrimination, fondées sur la religion ou les convictions.

Dans cette déclaration, les participants ont par ailleurs tenu à signaler que le Forum de Fès avait atteint son objectif principal: celui de faire de l'Alliance des civilisations des Nations unies une entreprise véritablement mondiale, avec des objectifs universels et de sensibilisation à l'urgente nécessité de promouvoir un leadership responsable dans tous les domaines d'action. Ils ont aussi exprimé leur gratitude au roi Mohammed VI, au gouvernement et au peuple marocains, pour avoir accueilli le 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations unies, les 22 et 23 novembre 2022.