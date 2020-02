© Copyright : DR

Kiosque360. Le comité de coordination de l’initiative défendant la création d’un fonds de soutien aux personnes atteintes du cancer présente ce vendredi une pétition portant 40.000 signatures au chef du gouvernement.

L’initiative est sans précédent au Maroc. Le comité de coordination de l’action pour la lutte contre le cancer et la création à cette fin d’un fonds de soutien aux personnes atteintes de cette maladie présente ce vendredi une pétition portant 40.000 signature au chef du gouvernement.

Le chiffre en dit long sur l’engagement de milliers de Marocains et la solidarité qu’ils expriment l’égard de cette catégorie. Alors que la campagne d’appel à signatures de ladite pétition tablait sur 5.000 adhésions, le chiffre a été multiplié par 8, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du vendredi 14 février. Au coeur de la demande de ces signataires, l’accès gratuit aux soins pour les cancéreux se trouvant dans le besoin.

Pour Omar Cherkaoui, un des meneurs de cette initiative, tout a commencé sur la Toile quand un groupe de femmes a créé une page Facebook sous le slogan «Nous ne voulons pas mourir du cancer» et défendant la création dudit fonds. Le succès de la page a été tel que 400 volontaires se sont proposés de passer à l’action et de réunir suffisamment de signatures pour pouvoir porter cette proposition devant le chef du gouvernement, comme le permet la loi. Ce fut fait et largement. Et toutes les régions du Royaume y ont adhéré.

Saâd-Eddine El Othmani acceptera-t-il de les écouter?