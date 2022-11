© Copyright : DR

La ville de Fès représente le lieu idéal pour défendre les objectifs de l’Alliance des civilisations de l’ONU (UNAOC), a affirmé mardi 22 novembre 2022, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

S’exprimant lors de la réunion ministérielle du groupe des amis de l’UNAOC dans le cadre du 9e Forum de l’Alliance, le chef de la diplomatie espagnole a souligné que Fès, où plusieurs civilisations ont cohabité, est le lieu idéal pour défendre les objectifs de cette alliance, saluant hautement les efforts du Royaume dans ce sens.

Il a aussi mis en avant l’importance de la capitale spirituelle du Royaume en tant que ville marocaine et africaine, soulignant la nécessité d’écouter la voix de l’Afrique, sachant que la population du continent devrait atteindre 2,5 milliards de personnes à l’horizon 2050.

Par ailleurs, José Manuel Albares a appelé à la poursuite des efforts pour relever les défis qui étaient à l’origine de la création de l’UNAOC.

Le ministre espagnol a ainsi invité la communauté internationale à soutenir les partenaires en situation de précarité, soutenant que la prospérité dépend de celle des voisins et de la communauté internationale en général.

L’Alliance constitue un bel exemple en tant que mécanisme important pour promouvoir la diplomatie proactive et pour établir la paix et résoudre les conflits, a-t-il dit.

Les travaux du 9e Forum de l'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC), qui vise à renforcer le dialogue et la coopération entre les communautés, cultures et civilisations, se sont ouverts mardi à Fès, avec la participation d'éminentes personnalités.

Coprésidé par le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le haut représentant pour l'Alliance des civilisations des Nations unies, Miguel Angel Moratinos, cet évènement connaît la participation de délégations officielles faisant partie du groupe des pays et organisations amis de l'alliance, de la société civile, des acteurs dans le champ d’action de l’alliance, des universitaires, des jeunes professionnels et des étudiants.

Cette manifestation internationale vise à promouvoir le dialogue et la coopération entre les différentes communautés, cultures et civilisations, et à construire des ponts qui unissent les populations et les personnes au-delà de leurs différences culturelles ou religieuses, en développant une série d'actions concrètes visant la prévention des conflits et la construction de la paix.