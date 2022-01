© Copyright : DR

A 23 ans, Nadia Bouaida, native de Guelmim, vient de prendre les rênes de la commission des Affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE, l’une des plus importantes commissions permanentes de la Chambre des représentants. Le360 est allée à la rencontre de cette jeune élue, pour mieux cerner ses ambitions.

Simple rappel, Nadia Bouaida, comme l’indique son nom de famille, est issue de la grande famille des Bouaida de Guelmim où le parcours nationaliste et politique de cette tribu sahraouie n’est plus à démontrer. Son grand père, Ali Bouaida, est un des fondateurs du RNI et son père, Omar Bouaida, disparu en 2018, était un grand militant du RNI sous l’étiquette duquel il avait été député et président de la région.

C’est cet héritage politique du père et du grand-père qui a conduit Nadia Bouaida à suivre la même voie et à adhérer au parti de la Colombe en défendant ses couleurs en tant que candidate à la députation, le 8 septembre 2021, dans la circonscription de Guelmim.

Elue députée RNI, elle s’est fixée comme objectif de présider une des plus importantes commissions parlementaires. Elle a placé la barre haut en devenant la première femme à présider cette commission où siègent trois ministres de souveraineté et pas des moindres. Il s’agit des ministres des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, Nasser Bourita, de l’Administration de la défense, Abdellatif Loudiyi, et des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq.

La tante de Nadia Bouaida n’est autre que M’Barka Bouaida, l’actuelle présidente du Conseil de la région de Guelmim et ancienne ministre déléguée aux Affaires étrangères. «J’espère être à la hauteur des responsabilités qui m’ont été confiées à la tête de cette commission et je suis fière de représenter la jeunesse de ma région», a affirmé la jeune présidente dans une déclaration pour Le360.

Nadia Bouaida a considéré que «les liens affectifs avec sa région et la passion qu’elle a pour l’action politique en service de l’intérêt général l’ont poussée à faire partie du Parlement. «Mon objectif a aussi consisté à œuvrer pour consolider la confiance des jeunes en matière de gestion de la chose publique et à encourager la jeunesse à renforcer sa participation aux affaires politiques», a-t-elle affirmé.

Avant de conclure, la présidente a remercié les députés de la majorité et ceux de l’opposition pour lui avoir facilité la tâche lors des récentes réunions de la commission qui s’étaient déroulées séparément en présence des ministres Nasser Bourita, Abdellatif Loudiyi et Ahmed Taoufiq.

Selon l’article 81 du règlement intérieur de la Chambre des représentants, cette commission est chargée d’examiner, de débattre, d’amender et d’adopter les textes de loi liés aux domaines de la compétence de cette commission. Pour rappel, Nadia Bouaida a récemment appelé à la création d’une institution régionale du bassin méditerranéen en vue d’instaurer un dialogue parlementaire permanent entre les pays de la région. Une idée est née.