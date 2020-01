© Copyright : DR

Kiosque360. Il ciblait une équipe de «hadar» à Fès et avait également pour projet d’attaquer des touristes, nationaux et étrangers, ainsi que plusieurs établissements touristiques.

La Cour d’appel de Salé, spécialisée dans les affaires de terrorisme, vient de condamner à 10 ans de prison ferme un individu poursuivi dans une affaire de terrorisme. Le mis en cause, un jeune né à Fès en 1988, a été arrêté il y a près d’un mois dans la même ville alors qu’il préparait un projet d’attentat terroriste visant une équipe de «hadar», des touristes, des établissements touristiques et des clubs de nuit. D’après le quotidien Al Akhbar, qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 1er et 2 février, l’individu en question a été condamné, notamment, pour formation d’une bande criminelle, préparation d’acte criminel rentrant dans le cadre du terrorisme et apologie du terrorisme.



Le mis en cause, poursuit le quotidien, a également été poursuivi et condamné pour émigration illégale. D’après les investigations des équipes du BCIJ, le jeune homme a, en effet, quitté clandestinement le pays pour se rendre en Algérie, grâce aux services d’un passeur contre la somme de 1.500 dirhams. Il a été ensuite interpellé par les autorités de ce pays qui ont procédé à son extradition. D’après l’enquête, le jeune homme fréquentait régulièrement les sites internet qui font l’apologie du terrorisme et n’hésitait pas à approuver les actes terroristes perpétrés un peu partout par l’organisation terroriste de Daesh. Il communiquait, de même, régulièrement avec les membres et les dirigeants de cette organisation.



En outre, les investigations ont montré que le condamné épiait les mouvement d’une équipe de «hadar» à Fès et projetait même de l’attaquer. Il avait également pour projet d’attaquer des touristes, nationaux et étrangers, ainsi que plusieurs établissements touristiques, comme les hôtels, les restaurants, les bars, les clubs de nuit et les cabarets à Fès et dans les environs de la ville. Pour faire aboutir ses projets, il consultait également des sites internet spécialisés pour obtenir des informations et des expertises sur les méthodes de fabrication et d’utilisation des engins explosifs.



Le même jour, poursuit le quotidien, la Cour d’appel de Salé a également prononcé une peine de 8 ans de prison ferme contre un autre individu né en 1977. Il a été condamné lui aussi pour constitution d'une bande en vue de préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l’ordre public, apologie d'actes constituant un crime terroriste, apologie d’une organisation terroriste et incitation à commettre un acte terroriste, entre autres chefs d’inculpation.