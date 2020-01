next

Le Dixmude, un des fleurons de la marine française, a accosté au port de Casablanca mercredi 15 janvier dernier, pour une escale de trois jours. Ce géant des mers doit donc lever l'ancre ce vendredi 17 janvier 2020.

Une cérémonie a été organisée au port de Casablanca, par l'ambassade de France au Maroc, dans la soirée du mercredi 15 janvier, à bord de ce navire de guerre.

L'ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, a participé à cette réception, ainsi que Mustapha El Alami, vice-amiral et commandant de la Marine royale, relevant des FAR, et Nicolas Rossignol, capitaine de vaisseau, commandant du Dixmude.

Dans une allocution, Hélène Le Gal a indiqué que cette escale casablancaise du Dixmude visait à promouvoir la sécurité régionale dans le domaine maritime. La diplomate s’est félicitée de la coopération existante entre les marines des deux pays, et a évoqué le volet de la formation ainsi que celui des exercices effectués par les membres de ces deux corps de l'armée dans un cadre bilatéral.

Le Dixmude, navire de guerre, mène aussi des missions à caractère civil, dont des opération de secours et d'assistance aux populations, en cas de sinistre ou de catastrophes naturelles.