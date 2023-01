© Copyright : DR

Les Lionceaux de l’Atlas n’iront finalement pas au CHAN en Algérie. Pourtant, le Maroc a pris toutes les dispositions pour assurer le voyage de l’équipe nationale de football à bord d’un Boeing 737-9 Dreamliner de Royal Air Maroc qui devait relier l'aéroport de Rabat-Salé à celui de Constantine ce vendredi 13 janvier 2023.

Un document du consulat du Maroc à Alger, dont Le360 a obtenu une copie, montre qu’une demande officielle a bel et bien été soumise aux autorités algériennes, datée du jeudi 12 janvier 2023, en vue d’obtenir l’autorisation de survol et d’atterrissage du Dreamliner de Royal Air Maroc (RAM). Ce dernier devait transporter les Lionceaux de l’Atlas pour prendre part au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) de football.



Le plan de vol accompagnant la demande indique, en heure locale, les heures de départ (9H00) et d’arrivée (12H20) de la délégation marocaine.

© Copyright : DR

Le ministère algérien des Affaires étrangères, qui a accusé réception de la lettre du consulat du Maroc, n’a toujours pas réagi à la demande, refusant de délivrer l’autorisation de survol et d’atterrissage à l’avion marocain.

Du côté de RAM, Le360 apprend que toutes les dispositions ont été prises pour assurer le vol Rabat-Constantine dans de bonnes conditions. Outre la mobilisation des membres du personnel navigant technique et celui commercial, tous les services au sol (catering, handling, etc.) étaient prêts pour mener à bien leur mission et accompagner les Lionceaux de l’Atlas jusqu’au pied de l’avion garé sur le tarmac de l’aéroport de Rabat-Salé.





Rappelons que la présence de la délégation marocaine à l’aéroport de Rabat-Salé, ce vendredi 13 janvier, a coïncidé avec l’arrivée au Maroc de Gianni Infantino et de Patrice Motsepe, présidents respectifs de la Fédération internationale de football association (FIFA) et de la Confédération africaine de football (CAF), qui assistent, en ce moment, au tirage de la Coupe du monde des clubs prévue au Royaume du 1er au 11 février.



Pris dans le piège qu’il s’est lui-même tendu en rompant de façon unilatérale ses relations diplomatiques avec le Maroc et en fermant son ciel aux aéronefs immatriculés au Royaume, le régime d’Alger s’est embourbé dans ses décisions intempestives et l’escalade hystérique contre le Maroc. L’absence du Maroc, double tenant du titre, dévitalise le CHAN et subordonne une manifestation footballistique à un différend politique provoqué –mais visiblement pas réfléchi– par la junte algérienne.



De leur côté, les Lionceaux de l’Atlas vont poursuivre leur préparation en prévision de la Coupe d’Afrique des nations U23 qui se déroulera en juin prochain au Maroc. Une CAN qualificative pour les prochains Jeux olympiques de Paris 2024.