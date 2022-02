© Copyright : Ludovic Marin / AFP

Le chef du gouvernement se trouve en France, où il a participé ce vendredi 11 février 2022 à Brest, en Bretagne, au «One Ocean Summit», le premier sommet mondial qui veut mobiliser la communauté internationale en faveur de la préservation des océans.

Le segment de haut niveau du premier Sommet international sur les océans, «One Ocean Summit», s’est ouvert ce vendredi matin, 11 février 2022 à Brest, dans le nord-ouest de la France.

Le Maroc y participe, en la personne du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui conduit une délégation de haut niveau.

A son arrivée sur le site de cet événement international de trois jours, qui a débuté mercredi dernier, Aziz Akhannouch a été accueilli par le président français Emmanuel Macron.

Une trentaine de chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que des dirigeants d’organisations onusiennes et internationales y participent, ou font part de leur messages via des visioconférences ou des messages vidéo.

Parmi les dirigeants présents à Brest, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, l'émissaire américain pour le climat John Kerry, ou encore Abdel Fattah Al-Sissi... L'Egypte doit d'ailleurs organiser la COP27 sur le climat en novembre 2022. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa se trouve lui aussi en Bretagne. Son pays accueillera à la fin du mois de juin 2022 un sommet de l'ONU sur les océans, ce sera à Lisbonne.

D'autres dirigeants y participent quant à eux par visio-conférence. C'est le cas du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, du vice-président chinois Wang Qishan, du Premier ministre japonais Fumio Kishida, du Premier ministre britannique Boris Johnson, du Premier ministre indien Narendra Modi ou encore d'Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire.

Ayant cours depuis le 9 février dernier et se clôturant ce vendredi 11 février 2022, à l'initiative de Paris, dans le contexte de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, en coopération avec les Nations Unies, le One Ocean Summit entend donner une «impulsion politique forte» à l'agenda européen et international des enjeux maritimes, tout particulièrement pour faire aboutir les négociations multilatérales qui impactent les océans. Autre but: apporter des idées neuves à la conférence «United Nations Ocean», quant à elle prévue dans moins de cinq mois à Lisbonne.

Depuis mercredi, près de 400 experts, ONG et dirigeants politiques des quatre coins du monde réfléchissent sur des solutions à même de préserver les mers et les océans de la planète.

Ce sommet permettra, selon les organisateurs, de partager des connaissances et de croiser les approches, en intégrant la donnée du changement climatique, afin de mieux anticiper les crises océaniques ainsi que les actuelles transformations technologiques, scientifiques et environnementales.

Le sommet prendra fin avec l’annonce d’engagements ambitieux en faveur de la protection des océans.