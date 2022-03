© Copyright : DR

Kiosque360. Après l’arrestation par le BCIJ d’un présumé terroriste à Tata, la DGST a fourni aux autorités belges des renseignements sur le planificateur de ces projets terroristes qui a été interpellé par les services de sécurité de ce pays. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath.

L’enquête diligentée par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) sur les plans terroristes découverts, la semaine dernière, à Tata a dépassé les frontières nationales pour se poursuivre en Belgique.

Le quotidien Al Ahdath A Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 7 mars, que les investigations effectuées par la DGST ont permis d’identifier un ressortissant belge d’origine marocaine suspecté d’être impliqué dans la planification d’actes terroristes imminents sur le sol marocain. Un communiqué du BCIJ indique que la DGST a fourni aux autorités belges des renseignements précis qui leur ont permis d’interpeller le suspect portant le surnom d’Abdallah le Belge.

L’identification de ce présumé terroriste a été réalisée grâce à l’enquête menée actuellement avec un individu affilié à l’organisation terroriste Daesh qui a été arrêté, mercredi dernier, dans les environs de Tata. Le mis en cause est suspecté d’être impliqué dans la préparation d’un plan terroriste ayant des liens avec des réseaux terroristes transfrontaliers.Les investigations, toujours en cours, ont permis de détecter un transfert d’argent effectué par Abdallah le Belge au profit du présumé terroriste arrêté au Maroc. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que ce virement constitue un premier acompte pour l’acquisition des produits chimiques entrant dans la fabrication des engins explosifs.

Les investigations numériques et techniques ont montré que le suspect belge incitait à la création et la formation d’une organisation terroriste pour commettre des actes subversifs au Maroc. Le prévenu offrait à son complice au Maroc des contenus lui montrant la manière d’enrôler et d’embrigader les gens ainsi que le choix des bases arrière pour les entrainements et les cibles à viser.

Les objectifs de ce plan terroriste portent sur l’attaque de ressortissants étrangers, de hauts responsables dans des départements gouvernementaux et sécuritaires ainsi que des sites militaires et sécuritaires en utilisant des voitures piégées. Les expertises techniques ont montré que le suspect arrêté au Maroc a tenté, à trois reprises, de fabriquer des engins explosifs en utilisant les produits chimiques saisis.