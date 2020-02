© Copyright : DR

Plusieurs associations et organisations de la société civile ont accusé le président PJDiste de la région de Rabat-Salé de distribuer les subventions à des associations proches de son parti, tout en les faisant bénéficier d’aides fournies par des agences internationales. Abdessamad Sekkal a ainsi permis à l’association «Mountada Zahraa», l’aile féminine du PJD, de superviser un programme dit de conseils avec les organisations de jeunes et de femmes dans la région, tout en ignorant les organisations et les associations n’adhérant pas à ses orientations politiques. Du coup, il a accordé à ladite association qui lui est affiliée «une subvention pour organiser des sessions de formation auprès des organes consultatifs qui, dans le domaine de la femme et de la jeunesse, sont en violation de la loi en vigueur».



Abdelouahed Ziat, membre de la commission des politiques publiques dans la région, a indiqué que l’instance consultative de la jeunesse avait reçu une invitation de la présidence de la région pour une rencontre de concertation avec l’association «Mountada Zahraa», proche du PJD. Mais lui et ses pairs ont été surpris, ajoute-t-il, de voir que cette invitation concernait «le lancement du programme de renforcement des capacités d’instances consultatives de la région de Rabat-Salé dans le cadre du programme de l’association «Mountada Zahraa», avec l’appui de l’Agence américaine pour le développement international (USAID)».



Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du jeudi 20 février, que Abdelouahed Ziat considère qu’il est illogique qu’une invitation soit adressée aux instances consultatives pour une rencontre soutenue par la région, alors qu’il s’agissait d’une cérémonie propre à l’association précitée. De son côté, Ilham Belflihi, membre de l’instance consultative de l’égalité des chances, a déclaré qu’il était aberrant que «la région abrite une session pour la formation des instances consultatives, sachant que ces dernières comptent des cadres compétents choisis, justement, par la région, pour donner des conseils sur des questions relatives aux femmes et aux jeunes. Comment une association affiliée à un parti (PJD) peut-elle organiser des sessions de formation pour de telles compétences?»

Et la même intervenante d’affirmer que cette initiative a été prise par le président de la région et l’association affiliée à son parti à des fins politiques.