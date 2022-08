Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, et Yaakov Shabtai, commissaire général de la police israélienne, mardi 2 août 2022, à Rabat.

© Copyright : DR

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu, mardi 2 août 2022, à Rabat, le commissaire général de la police israélienne, Yaakov Shabtai, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette entrevue s'inscrit dans le cadre de la visite de travail du commissaire général de la police israélienne, Yaakov Shabtai, à la tête d'une importante délégation sécuritaire au Maroc. Elle a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale entre le Maroc et Israël dans le domaine de la sécurité, jetant ainsi les bases d'un partenariat solide qui sert les intérêts communs des deux pays.

Cette visite vise également à asseoir un cadre de partage d'expérience et d'expertise dans tous les domaines de sécurité, notamment ceux liés à la lutte contre le terrorisme ainsi que diverses formes de criminalité transnationale organisée, souligne le communiqué de la DGSN.

Cette rencontre a été, par ailleurs, l'occasion pour les deux parties d'affirmer leur ferme volonté et leur détermination commune d'ouvrir de nouveaux horizons au développement de la coopération sécuritaire bilatérale et ce, afin d'assurer la consolidation de la sécurité et de la stabilité régionales, et d'aboutir à une réponse résolue aux diverses menaces et dangers criminels, auxquels sont confrontés les citoyens des deux pays.

Pour rappel, le chef du bureau de liaison d'Israël à Rabat, David Govrin, a annoncé lundi dernier l’arrivée de Yaakov Shabtai, chef de la police israélienne, pour une première visite officielle de cinq jours, au cours de laquelle il est accompagné du chef de la division du renseignement et de celui de l'unité des relations extérieures.

Le commissaire général de la police israélienne, Yaakov Shabtai, a été reçu, mardi 2 août 2022, à Rabat, par le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi.

© Copyright : DR