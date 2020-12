Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM).

© Copyright : DR

Kiosque360. Le secrétaire général du PAM persiste et signe en appelant à une forte coalition avec le PJD en vue des prochaines échéances électorales. Abdellatif Ouahbi va jusqu’à faire son mea-culpa en qualifiant l’hostilité de son parti envers le parti islamiste de terrible erreur.

Le secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, a renouvelé sa détermination à rompre avec le passé en appelant à une forte coalition avec son adversaire politique et idéologique, le PJD.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 4 décembre, que cet énième appel du pied se projette essentiellement sur les prochaines élections législatives de 2021. Le patron du parti du Tracteur a, lors d’une conférence de presse tenue mercredi à Tanger, indiqué qu’il était temps de s’ouvrir à toutes les forces politiques du pays, y compris le PJD. D’autant, ajoute-t-il, qu’il entretient de bonnes et respectueuses relations avec ses dirigeants en dépit de la différence d’opinions entre les deux partis.

Du coup, Ouahbi n’exclut aucunement la constitution d’une forte coalition entre le PAM et le PJD à partir du moment où elle sert le seul intérêt du pays. Le chef du PAM est allé jusqu’à faire son mea culpa en soulignant que l’hostilité conte le PJD était une erreur monumentale commise par le parti dans le passé. C’est une leçon, poursuit-il, qu’il faut retenir pour éviter d’entrer en conflit avec n’importe quel autre parti et pour défendre cet esprit d’ouverture lors des prochaines échéances électorales. Cette prise de position ne plait pas à tous les dirigeants de son parti et risque de lui attirer de critiques acerbes de la part de ses pairs.

Le quotidien Assabah rapporte que le patron du PAM a, par la suite, abordé le problème de l’amendement du quotient électoral qui a provoqué de fortes divergences au sein du parti. Mais pour lui, la direction a trouvé une solution intermédiaire à la révision de ce mécanisme en attendant que le gouvernement et le Parlement statuent définitivement sur ce sujet. Ceci étant, précise-t-il, ce problème concerne davantage la majorité qui doit absolument donner une chance aux petits partis afin qu’ils siègent dans les deux chambres et qu’ils donnent leurs avis sur les politiques publiques.

Profitant de sa présence à Tanger, Abdellatif Ouahbi a affirmé que seuls les militants méritants seront accrédités pour les prochaines élections. C’est une commission spéciale, précise-t-il, qui annoncera les noms des candidats retenus à la fin du mois de décembre après avoir eu des concertations au niveau central et régional avec les secrétaires régionaux. Le secrétaire général du PAM a conclu cette conférence de presse en appelant à une grâce royale pour les détenus du Hirak du Rif car, souligne-t-il, comme tout le monde s’accorde à le dire, leurs manifestations étaient d’ordre social et économique.