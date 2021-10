© Copyright : DR

Rien ne va plus entre le top model Gigi Hadid et le chanteur Zayn Malik. Le couple qui a accueilli il y a treize mois une petite fille, Khai, se serait séparé selon la presse people américaine, en raison d’une altercation entre Zayn Malik et sa belle-mère, Yolanda Hadid.

La mère de Gigi Hadid accuse Zayn Malik de l’avoir frappée et aurait l’intention de porter plainte contre lui. Ces accusations très graves, dont le site TMZ s’est fait l’écho, ont entraîné une réponse du chanteur et ancien membre des One Direction. Celui-ci a déclaré au média américain, «démentir fermement ces fausses allégations» et a, «pour le bien de (sa) fille», refusé de «donner plus de détails publiquement».

Toutefois, le jeune papa a partagé un communiqué sur Twitter dans lequel il déplore la tournure des évènements. «Comme vous le savez tous, je suis une personne discrète et je veux créer un environnement sûr et privé dans lequel ma fille peut grandir. Un endroit où les problèmes familiaux ne sont pas jetés en pâture au monde entier et où chacun choisi son camp. Dans un effort visant à offrir cet espace de protection pour elle, j’ai accepté de ne pas contester les propos découlant d'une dispute que j'ai eue avec un membre de la famille de ma partenaire, qui est entré dans notre maison alors que ma partenaire était absente depuis plusieurs semaines», explique-t-il sans donner plus de détails sur l’identité des personnes impliquées dans cette affaire familiale.



«C'était et cela devrait toujours être une affaire privée, mais il semble pour l'instant qu'il y ait des divisions et malgré mes efforts pour nous ramener dans un environnement familial paisible qui me permettra d’élever ma fille d'une manière qu'elle mérite, ces propos ont fuité dans la presse», poursuit-il. Et d’espérer que les choses rentreront dans l’ordre, en dépit des «mots forts qui ont été prononcés».



Le couple star des réseaux sociaux s’était formé en 2015 avant de se séparer une première fois en 2018 et une seconde fois en 2019. Gigi Hadid et Zayn Malik s’étaient réconciliés en novembre 2019 avant d’annoncer la venue de leur bébé en avril 2020.