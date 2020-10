Vidéo. Quand la diva Samira Saïd esquisse quelques pas de danse avec son fils Chadi

La chanteuse marocaine Samira Saïd.

© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Une vidéo diffusée par Samira Saïd sur son compte Instagram est fortement appréciée et largement commentée par les internautes. On y voit la diva de la chanson marocaine et arabe danser avec son fils Chadi. Regardez.

Samira Saïd a diffusé, ce vendredi 2 octobre, une vidéo d’elle en compagnie de son fils Chadi. Dans cet enregistrement, la mère et le fils dansent sur l’air d’une chanson intitulée justement «Chadi» et interprétée par l’artiste marocaine. La diva marocaine et arabe a accompagné cette vidéo du commentaire suivant: «Oh belle voix de Chadi! Les plus belles paroles». Les internautes ont été nombreux à réagir à cette publication, exprimant leur appréciation et souhaitant bonheur et joie à l'artiste ainsi qu’à son fils. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samira Said (@samirasaid) le 1 Oct. 2020 à 12 :07 PDT

Par Khalid Mesfioui