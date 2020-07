Vidéo. La comédienne Safaa Hbirkou, mère de jumeaux

Safaa Hbirkou

L'animatrice TV et comédienne Safaa Hbirkou vient de donner naissance à des jumeaux. Un garçon et une fille, Neil et Nelia. Elle raconte sa grossesse et son expérience de l'accouchement dans une vidéo émouvante qui fait le tour de la Toile.

Safaa Hbirkou, mariée à son manager Mehdi Chougrad, vient de mettre au monde des jumeaux: un garçon et une fille, Neil et Nelia. Mère pour la première fois, elle raconte son aventure dans une vidéo qu'elle vient de publier sur ses réseaux sociaux. Elle revient sur les moments forts de sa grossesse et sur les péripéties de son accouchement.

Par Khalil Ibrahimi