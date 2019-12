© Copyright : DR

L’humoriste franco-marocain donnera, lundi 23 décembre, le coup d’envoi de son émission dédiée à la découverte de talents, dont c’est la dixième saison. Bien qu'ayant pris une longue pause, Jamel poursuit son oeuvre.

Lancé le 15 juillet 2006, «Jamel Comedy Club» revient cette année sur Canal+, avec un Jamel débordant d’énergie et empli d’enthousiasme.

L’annonce en a été faite par Jamel sur son compte Instagram, avec une vidéo compilant les meilleurs moments des précédents épisodes et accompagnée du commentaire suivant: «ça y est, on en est à la 10e saison du Jamel Comedy Club! Tellement fier de voir l’ampleur que ça a pris et tous les chemins parcourus. La 10e saison sera sur Canal+ en clair dès lundi à 19h20, vous allez découvrir 15 humoristes, dont certains qui feront leur première télé, et je peux vous garantir qu’il y a les prochaines stars de l’humour et du cinéma parmi eux!»

Pour rappel, Jamel Debbouze a décidé de prendre, à partir de ce mois de décembre, une longue retraite. Mais cela ne l’empêche pas, pour autant, de poursuivre son œuvre –remarquable- qu’est la découverte de talents.