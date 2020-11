© Copyright : Le360

Femme pilote automobile au Maroc, seule à l'être, elle a travaillé dur pour se faire une place dans ce monde d'hommes. Portrait de cette championne qui ne compte pas s’arrêter là.

Hind Abatorab a la conduite automobile dans le sang: son père, propriétaire d’une auto-école, lui a transmis cette passion. Tout enfant, avant même l'obtention de son permis, elle s'exerçait déjà à la conduite à bord de ses véhicules d'apprentissage.

Cette mère de deux enfants n'a pas abandonné, aujourd'hui, cette passion, malgré une peur qui s'emparait d'elle par moments au volant, et qu'elle a su vaincre.

Elle reconnaît tout de même que ce milieu des courses automobiles n’est pas simple pour une femme. En plus de ses dangers évidents, il faut aussi pouvoir supporter l'odeur du carburant qui envahit les circuits de course.

En faisant preuve de persévérance, Hind Abatorab a fini par triompher: en 2015, elle a remporté la troisième place au championnat national de course automobile: «c’est mon meilleur souvenir. Surtout que j’étais la seule au milieu d’un grand nombre d’hommes, et ce n’était pas facile de parvenir à un tel résultat».

Des femmes pilotes, il en existe mais dans des catégories moins importantes. Aujourd’hui, Hind Abatorab est la seule femme à participer aux championnats de course automobile au Maroc. «Il est regrettable que des femmes se joignent à ce sport, mais ne tiennent pas et quittent la scène», regrette-t-elle.

Et puis est venu le temps de la consécration: voici déjà quatre ans que Hind Abatorab se retrouve d'année en année sur la première marche du podium. Elle est la championne du Maroc, dans sa catégorie, depuis quatre ans. Et elle ne compte pas s'arrêter là et ambitionne d'être sur le top départ dans des courses à l'étranger.