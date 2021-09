© Copyright : DR

L’humoriste marocain a été contraint, pour raisons de santé, d’annuler sa tournée actuelle en France.

Les fans de Gad Elmaleh sont déçus et inquiets à la fois. Alors que l’humoriste était en tournée à travers la France pour présenter son nouveau spectacle, D’ailleurs, il vient d’annoncer sur ses comptes Facebook et Instagram l’arrêt momentané de la tournée en raison de problème de santé.

«Les amis, tout va bien, mais un petit problème de santé m’oblige toutefois au repos», annonce-t-il ainsi avant de préciser que «les spectacles prévus à Bar-le-Duc, Marly, Antibes, Le Touquet, Roubaix et St-Amand n’auront pas lieu». Autrement dit, cet arrêt de la tournée devrait durer treize jours, si l’on en croit le calendrier des dates du spectacle, et s’étendre ainsi du 1er au 13 octobre 2021. «Je reviens vers vous très vite avec plus d’informations», promet-il ensuite à sa communauté.

«Vous me manquez déjà. Prenez soin de vous», conclut-il. Un message qui n’a pas manqué de faire réagir ses fans ainsi que des célébrités parmi lesquelles l’humoriste et proche ami, Kev Adams qui lui écrit «courage, on t’aime».

Le chanteur marocain Douzi a lui aussi réagi à cette annonce en lui souhaitant «bon rétablissement big boss». Gad Elmaleh a aussi pu compter sur le soutien de la chanteuse franco-tunisienne Lââm. «Courage Gad. A bientôt pour notre kebab harissa», a ainsi posté l'interprète de Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, une reprise de Michel Berger, en 1998.