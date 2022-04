© Copyright : Said Bouchrit / Le360

Tout au long du mois du ramadan, Le360 interroge vos stars préférées sur leurs habitudes et leurs penchants gourmands. Dans ce septième épisode, c’est l’actrice Ibtissam Laaroussi qui nous parle de son rituel pendant ce mois de jeûne.

Dans cet épisode, la comédienne à l’affiche de deux productions durant ce mois de ramadan, Zankat Assaada et Nesf Al Qamar, nous confie ses habitudes durant le mois sacré.

Pour Ibtissam laaroussi, les journées tournent au ralenti durant cette période. «Ce serait mentir de dire que je me réveille tôt, que je profite de mes journées et que je fais du sport durant ce mois. La vérité c’est que je me réveille en fin de matinée et je passe le temps qui me reste à préparer le ftour», s’amuse à nous raconter l’artiste.

La jeune maman est surtout occupée à prendre soin de son bébé et de son mari, très gourmand. «Contrairement à moi, mon mari est très exigent, c’est un vrai gourmand, je passe mes journées à réfléchir à ce que je vais poser sur la table du ftour. Heureusement que j’aime cuisiner depuis toujours», nous confie Ibtissam laaroussi.

Le soir, la jeune maman en profite pour passer du temps avec son enfant et regarder la télé avant de s’endormir. Une routine qui permet surtout à la comédienne de se reposer durant cette période, après plusieurs mois de tournages avant le ramadan.