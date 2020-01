© Copyright : DR

C’est au Maroc que David Beckham, sa femme Victoria et trois de leurs enfants passent les vacances d’hiver.

Une fois passées les fêtes de fin d’année, la famille Beckham a mis le cap sur le Maroc pour des vacances en famille, presque au grand complet.

Le couple Beckham dans le sud marocain

© Copyright : DR

Le célèbre footballeur, accompagné de sa tout aussi célèbre épouse, voyage en compagnie de Roméo, 17 ans, Cruz, 14 ans et Harper, 8 ans. Grand absent, le fils aîné du couple Beckham, Brooklyn.

Harper Beckham

© Copyright : DR

Pour le plus grand bonheur des fans, David Beckham et sa femme se montrent généreux en photos postées sur Instagram dans leurs stories.

Cruze Beckham en pleine action dans le désert

© Copyright : DR

On y aperçoit la petite famille s’initier à l’art du thé marocain, avec plus ou moins de succès, et faire des virées en quad en plein désert.

L'art du thé enseigné à Cruz Beckham

© Copyright : DR

Virée en quad entre garçons

© Copyright : DR

C’est visiblement au Royal Mansour de Marrakech que la famille Beckham est descendue pour se ressourcer en famille, si l’on en croit les nombreuses vidéos du palace partagées par Victoria Beckham, qui semble particulièrement apprécier la décoration "spéciale fêtes" du palace marrakchi.

Le Royal Mansour vu par Victoria Beckham

© Copyright : DR