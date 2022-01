© Copyright : Said Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

La cérémonie de baptême de Fenna, la fille de Narjiss El Hallak et de Mehdi Foulane, s'est tenue hier, jeudi 20 janvier, dans une salle des fêtes à Casablanca. Les images.

Comme prévu, Mehdi Foulane et sa famille n'étaient pas là. Des bruits courent à propos de leur divorce, suite à une polémique à propos de son bébé, justement. Hassan Foulane, le père de Mehdi, avait mis en doute la paternité de son fils, et avait annoncé qu'ils avaient l'intention d'effectuer un test ADN.

C'est donc sans son mari que la comédienne Narjiss El Hallak a organisé une cérémonie de baptême pour sa fille Fenna, dans une salle des fêtes hier, jeudi 20 janvier 2022 à Casablanca.

Le couple que forment Narjiss Hallak et Mehdi Foulane est à l'évidence en crise, même si les deux artistes ne se sont toujours pas clairement exprimés sur ce propos.

Devant Le360, l'actrice a confié qu’elle avait uniquement invité les gens qu’elle aimait et a réfuté des ragots selon lesquels ce baptême en public et devant des journalistes n'avaient pour but que de créer un coup médiatique. «Mon but ultime c’est de fêter la naissance de ma fille en m’entourant de ceux que j’aime et qui partagent le même sentiment», a-t-elle affirmé.