De retour au Maroc, après un précédent voyage à Marrakech en 2018, le père des célèbres mannequins et influenceuses Gigi et Bella Hadid était en visite à Fès, où il a (re)découvert les plaisirs de la table marocaine.

Promoteur immobilier de renom, Mohamed Hadid est aussi un amoureux des arts de la table. Sur son compte Instagram, celui-ci n’hésite pas à partager ses prouesses culinaires, les bonnes tables de Los Angeles où il vit, ainsi que les spécialités palestiniennes de son enfance passée à Nazareth, sa ville d’origine.

Il y a quelques jours, celui-ci effectuait un séjour au Maroc, et plus précisément dans la médina de Fès dont il a chanté les louanges sur Instagram. «Bienvenue à Fès. La maison qui vous accueille comme mamma (maman) et babba (papa). La nourriture, l’atmosphère, l’endroit et par-dessus tout, le meilleur tagine de la ville», a ainsi écrit le millionnaire qui résidait pour l’occasion au riad Dar El Andalous.

Au programme de son séjour organisé par We are family, une plateforme qui connecte des entreprises à des personnalités publiques, savourer la gastronomie marocaine sur fond de musique et de danses, dans un riad qui célèbre l’artisanat marocain dans sa plus pure tradition. What else?