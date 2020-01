Megxit. Harry et Meghan au Canada: voici ce qu'en pensent les Canadiens

Le prince Harry et Meghan Markle.

La décision du prince Harry et de son épouse Meghan Markle de vivre entre le Royaume-Uni et le Canada, sans totalement tourner le dos à la monarchie, a ébranlé la couronne britannique. Mais qu'en pensent les Canadiens, directement concernés par cette décision du duc et de la duchesse de Sussex?