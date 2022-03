© Copyright : DR

La marque Pestana CR7 Lifestyle Hotels arrive à Marrakech. Après Madrid et New York, le partenariat hôtelier entre Dionísio Pestana et Cristiano Ronaldo annonce le soft opening de son nouvel hôtel dans la ville Ocre, le Pestana CR7 Marrakech.

Après Madrid et New York, le partenariat hôtelier entre Dionísio Pestana et Cristiano Ronaldo célèbre un «hat-trick» international avec le soft opening de son nouvel hôtel dans la ville Ocre, le Pestana CR7 Marrakech, indique la marque hôtelière dans un communiqué, qui souligne que les réservations et séjours sont maintenant disponibles en ligne.

«Inspiré par la culture et les couleurs de Marrakech, le nouveau Pestana CR7 Marrakech s’ouvre à tous ceux qui recherchent de nouvelles expériences lifestyle dans cette destination marocaine vibrante, en ligne avec la qualité du groupe hôtelier et l’énergie du footballeur élu le meilleur du monde cinq fois», indique la même source.

«Quand, en 2016, j’ai ouvert le premier hôtel avec le Pestana Hotel Group, notre ambition était de créer une marque internationale. Depuis ce premier jalon à Madère, notre île, suivi de l’hôtel de Lisbonne, nous nous sommes déjà étendus à Madrid et à New York. L’ouverture de cet hôtel à Marrakech nous emmène dans la cinquième ville, mais plus qu’un certain nombre, cela signifie ma connexion à un pays qui me passionne et où je suis toujours très bien accueilli», a déclaré à cette occasion Cristiano Ronaldo, cité par le communiqué.

Situé sur M Avenue, un nouveau hub cosmopolite de Marrakech, avec des restaurants, un centre d’exposition virtuel, des magasins de mode internationaux et une dynamique culturelle intense, le Pestana CR7 Marrakech occupe une position centrale dans cet environnement, indique-t-on. L’hôtel dispose de 174 chambres, d’un centre d’affaires, d’un spa, d’une piscine et d’un fitness center.