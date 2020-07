© Copyright : DR

Les stars de Bnat Lalla Mennana, diffusée en 2013 sur 2M, vantent les mérites touristiques de Chefchaouen. Les actrices de cette série à succès se sont retrouvées au grand complet dans la ville la plus instagrammable du Maroc et en ont profité pour faire de la publicité pour cette belle contrée.

Sept années après la diffusion de la série qui a fait leur succès, les actrices de Bnat Lalla Mennana se sont retrouvées au grand complet à Chefchaouen. Saadia Ladib, Samia Akariou, Nora Skalli, Saadia Azegoun... Elles ont toutes répondu présent pour une séance photo où elles se sont montrées à leur avantage, un shooting signé Habou Art.

Les stars de cette série qui avait été diffusée sur 2M, et qui fait encore parler d'elle sept ans plus tard, se sont retrouvées non pour tourner un nouvel épisode ou une autre série, mais tout simplement pour promouvoir le tourisme dans cette ville rifaine, d'ores et déjà appréciée de touristes venus du monde entier.

Des vedettes, mais aussi des anonymes, se rendent à Chefchaouen, ville trendy depuis plusieurs années, et postent des photos de leur séjour sur leur compte Instagram.