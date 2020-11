© Copyright : DR

Quelques jours après la mort de Sean Connery, le plus adulé des agents ayant incarné le célèbre agent 007, une annonce de taille a été officialisée par la production du film. Pour la première fois, c’est une femme noire qui campera ce rôle.

L'agent 007 n'est plus, vive le nouvel agent 007. C'en est fini de l'image qui semblait indéboulonable de l'espion le plus célèbre au monde... Ce bel homme blanc, macho cela va de soi, mais sexy en diable, au point qu'aucune femme ne pouvait résister à son charme, et qui dézinguait les ennemis de la couronne entre deux martinis avec une élégance nonchalante.

C’est dans les colonnes du magazine Harper's Bazaar que la comédienne jamaïcaine Lashana Lynch a officilisé la chose: elle sera la première femme noire à camper le célèbre agent britannique 007 dans "Mourir peut attendre", 25e opus de la saga James Bond qui devrait sortir en salles en mars 2021.

Depuis le départ de James Bond, incarné par Daniel Craig, du MI6, les services secrets britanniques, les pronostics allaient bon train et si la rumeur d'une féminisation du rôle circulait depuis plus d'un an, la productrice de la saga, Barbara Broccolo, avait choisi de la démentir face aux critiques virulentes. "Bond est un homme. C’est un personnage masculin. Il a été écrit en tant qu’homme et je pense qu’il restera probablement un homme", répétait-elle.

Le suspense a pris fin dans cette interview dans laquelle l’actrice explique qu’elle hériterait du numéro 007. Lashana Lynch ne sera donc pas Madame Bond, mais Nomi, le nouvel agent secret 007.

Au départ, explique-t-elle, l’actrice avait des réserves et craignait de se perdre "derrière l'homme", autrement dit de rester dans l’ombre de ses prédécesseurs. Mais la productrice Barbara Broccoli, et le réalisateur Cary Joji Fukunaga, ont su la convaincre en lui soumettant une perspective féminine de ce nouveau scénario.

Cette nouvelle n’a toutefois pas été du goût de tout le monde à en croire la comédienne qui avoue avoir dû se retirer des réseaux sociaux après avoir essuyé de nombreux messages injurieux. "Je suis une femme noire, et si une autre femme noire avait été choisie pour le rôle, elle aurait subi les mêmes attaques, les mêmes abus", déplore-t-elle en concluant sur une note positive, "je dois juste me rappeler que je fais partie de quelque chose qui sera très, très révolutionnaire".