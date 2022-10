© Copyright : DR

Sur son compte Instagram, Sana Akroud a partagé avec sa communauté son intention de faire don de ses organes après sa mort.

Dans un post publié sur instagram, l’actrice, réalisatrice et scénariste marocaine a publié l’autorisation de prélèvement d’organes et de tissus établie en son nom en octobre 2022.

En commentaire de cette photo, Sana Akroud a tenu à expliquer ce geste qui demeure suffisamment rare au sein de la société marocaine pour être mis en lumière et salué. Celle-ci explique ainsi que «le don d’organe n’est ni un luxe ni une mode», mais bien «une nécessité vitale et urgente qui appelle à la mobilisation de tous les efforts et mécanismes pour sensibiliser à cette cause».

L’actrice qualifie ce geste d’acte citoyen et «d’appel à la vie et à sauver des vies». Sana Akroud soulève par ailleurs dans sa publication un point important, celui de la religion, en expliquant que «le don d’organes est un processus humanitaire encouragé par la religion musulmane et encadré par la loi marocaine».

Au Maroc, l’arsenal juridique qui entoure le don d’organes est, poursuit-elle, «précis», et «régule dans son intégralité» le processus «supervisé par un système de santé avancé avec de l’expérience dans le domaine».

Et d’appeler sa communauté de followers à partager «le cadeau de la vie».