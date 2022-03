© Copyright : DR

Assaad Bouab, acteur marocain originaire de Rabat, campe le rôle d'un barman dans la 6ème saison de la série à succès britannique, «Peaky Blinders».

Assaad Bouab enchaîne les rôles dans les productions internationales et les succès. Après avoir incarné le personnage de Hicham Janowski dans la série française Dix pour cent, l’acteur originaire de Rabat revient en force dans la sixième saison de la série britannique à succès Peaky Blinders, diffusée depuis le 27 février sur la chaîne anglaise BBC.

L’acteur, qui y campe le rôle de Henri, un barman, expliquait au mois d’octobre au site NRJ, qu'«en toute humilité, c’est une petite partition, mais je me suis régalé, j’ai pris plaisir à le faire». Un petit rôle certes, mais de l’avis d’Assaad Bouab, «il n’y a pas de grand rôle, de petit rôle, il faut prendre les choses avec la même passion, le même sérieux, le même travail. Et que ça soit deux phrases à dire ou alors un monologue, c’est la même chose, c’est le même travail».



Sans se départir de son humilité, l’acteur marocain raconte aussi sa rencontre avec la star de la série britannique, l’acteur Cillian Murphy. «C’est une super surprise. J’étais heureux comme un gamin parce que moi c’est une série que j’adore. J’ai eu la chance de pouvoir être sur le plateau, la chance de pouvoir rencontrer l’équipe et Cillian Murphy, qui est d’une douceur, d’une générosité, d’une humanité incroyable. Il est disponible, il est là, il ne se prend pas la tête, c’est très agréable! C’est une chance!»

Et c’est avec ce même enthousiasme qu’Assaad Bouab a partagé, cette fois-ci sur son compte Instagram, l’annonce de la sortie de cette sixième saison qui se déroule dans les années 1930, en pleine montée du fascisme en Europe. «Merci mille fois Anthony Byrne pour votre confiance et pour avoir rendu cela possible. C'était comme un rêve de faire partie de l'incroyable aventure qu'est Peaky Blinders», a-t-il ainsi écrit en dévoilant une photo de son personnage.