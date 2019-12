© Copyright : DR

En vacances à Marrakech avec sa mère Laeticia, Jade Hallyday a enflammé la toile en postant une photo d’elle en compagnie de la fille du nouvel amoureux de sa mère.

C’est à Marrakech que le nouveau couple formé par Laeticia Hallyday et Pascal Balland a décidé de passer les fêtes de fin d’année, en compagnie de leurs quatre filles.

Jade Halliday et Mathilde Balland, âgées respectivement de 15 et 11 ans, se sont particulièrement bien entendues et comme toutes adolescentes, vivant avec leur temps, n’ont pas manqué de partager leurs moments de complicité sur les réseaux sociaux.

Rouge à lèvres, petites robes noires, boots et baskets… les deux jeunes filles ont pris la pause devant l’objectif le temps d’un post sur instagram.

Pendant ce temps, Laeticia Hallyday se fait bien plus discrète sur son séjour en amoureux. La famille recomposée qu’elle forme désormais avec l’homme d’affaires qui a fait fortune dans la restauration n’est visiblement pas un sujet qu’elle souhaite exposer publiquement compte tenu des vives critiques dont elle fait l’objet dans la guerre qui l’oppose aux enfants de Johnny Hallyday.

Face à cette pression médiatique et judiciaire, rien de tel qu’une petite semaine marrakchia à l’abri des regards.