Ellen DeGeneres, animatrice du célèbre talk-show américain "The Ellen DeGeneres Show".

Quelques jours après avoir fait ses adieux au public de son talk show The Ellen DeGeneres Show, c’est au Maroc que l’animatrice américaine a choisi de se ressourcer.

Jeudi dernier était diffusé le dernier épisode du Ellen DeGeneres Show, un célèbre talk show sur le plateau duquel, depuis dix-neuf ans, défilaient le tout Hollywood pour se prêter au jeu des questions réponses avec Ellen DeGeneres.

C’est donc une nouvelle page qui se tourne pour la célèbre animatrice qui a décidé de se ressourcer au Maroc, où elle a été aperçue à Marrakech, en compagnie de son épouse, l’actrice Portia de Rossi, connue pour son rôle d'avocate dans la série Ally McBeal.

Au programme, promenades dans le souk de la ville ocre...

Ellen DesGeneres et Portia de Rossi, en ballade dans les rues de la médina de Marrakech.

... Et déjeuner au restaurant Kabana Rooftop au cœur de la medina.

Ellen DesGeneres et Portia de Rossi sur la terrasse d'un restaurant à Marrakech.

Ellen DeGeneres a débuté sa carrière en tant qu’héroïne de la série Ellen dans les années 90, une sitcom nommée plusieurs fois aux Emmy Awards et aux Golden Globes. Mais Ellen DeGeneres atteint véritablement la notoriété en étant la première artiste à faire son coming out et à révéler son homosexualité au grand public sur le plateau de l’émission d'Oprah Winfrey.

Une annonce qui avait entraîné une véritable controverse aux Etats-Unis entre puritains et défenseurs de la cause LGBTQI+.

Après plusieurs rôles dans des séries, elle lance son propre talk show en 2003 avec pour première invitée, Jennifer Aniston. Un carton plein pour ce nouveau programme qui remportera quinze Emmies au cours de ses trois premières saisons, dont le prix du meilleur talk show.