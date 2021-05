Gérard Lanvin, acteur et chanteur français, vit entre le Maroc et la France depuis 2014.

Installé, partiellement, au Maroc depuis 2014, Gérard Lanvin est sous le feu des projecteurs. Le comédien et chanteur français est accusé d'avoir choisi l'exil pour ne pas payer ses impôts. Il a démenti ce qu'il qualifie de rumeurs lors du 20h30 hier, dimanche 2 mai 2021, sur la chaîne française, France 2.

Gérard Lanvin est souvent accusé d’avoir posé ses valises au Maroc pour échapper aux impôts en France. Le comédien a répondu à ces allégations hier dimanche 2 mai lors du 20h30 de Laurent Delahousse sur France 2 selon le magazine people Closer.

Invité pour évoquer la sortie de son dernier album, l'acteur et chanteur a profité de l’occasion pour répondre une bonne fois et pour toutes à ceux qui l'accusent de s'être installé ces dernières années au Maroc afin de ne pas payer d'impôts en France. "On m'a dit que des gens disaient: ouais mais lui il ouvre sa gueule, mais il habite au Maroc et il ne paie pas d'impôts'", a ainsi fait savoir l'artiste français de 70 ans, qui a tenu à répondre aux rumeurs et rétablir la vérité sur le lieu où il vit.

"Je n’habite pas au Maroc, je vis entre le Maroc et la France, car on a besoin de chaleur, on est des gens du Sud, et quand je ne travaille pas, je suis au Maroc. Mais, quand je travaille, je suis en France. Donc je paie mes impôts en France", a-t-il ainsi clairement expliqué.

Gérard Lanvin a commencé à vivre par intermittence au Maroc depuis 2014.