Le rappeur maroco-américain est devenu un membre à part entière du clan Kardashian depuis sa relation amoureuse avec Khloé en 2014. Toutefois, sa relation avec Kourtney défraie la chronique people américaine.

Depuis qu'ils se sont séparés en 2014 après quelques mois de relation, French Montana et Khloé Kardashian sont restés amis. Mais un récent commentaire posté sous une photo de Kourtney Kardashian, l’une des sœurs de son ex-petite amie, entretient le doute sur un possible flirt entre French Montana et celle-ci.

Sur la photo commentée par le rappeur, Kourtney pose en bikini en veillant à mettre ses attributs féminins au premier plan de l’image. Jusque là rien d’anormal pour les filles du clan Kardashian passées maîtresses dans les photos de leur plastique prise sous tous les angles.

Le rappeur n’a visiblement pas pu s’empêcher son admiration avec un "Owwwwww ratataaa", petit nom qu’il donne à celle qui est devenue une amie très proche au fil des ans, et ce malgré la rupture de French Montana avec sa sœur Khloé.

Ainsi, French Montana avait invité Kourtey a passer les fêtes de l’Aïd el-Kebir chez lui l’année dernière et on retrouvait aussi le couple d’amis réuni en septembre dernier lors d’une fête d'anniversaire. C’est même une relation de forte d’amitié qui le lierait encore à son ex, Khloé. Selon leur entourage, il serait la personne en qui elle aurait le plus confiance et à qui elle n’hésiterait pas à se confier.

Toutefois, le commentaire écrit à Kourtney a fait une petite polémique sur Instagram et de beaux sujets de débat dans la presse people américaine, notamment auprès des fans des deux stars qui voient là un manque de respect du rappeur envers son ex-compagne, et surtout auprès des fans musulmans qui voient quant à eux dans ce message sexy une séduction déplacée en période de ramadan. On ne peut pas plaire à tout le monde...