Après douze ans de vie commune à Marrakech, leur lieu de résidence, Adriana Karembeu et son époux Aram Ohanian se séparent.

© Copyright : DR

Après douze ans de vie commune sous le soleil de Marrakech, où le couple a élu domicile, Adriana Karembeu et Aram Ohanian divorcent.

Rien ne va plus pour le couple Ohanian-Karembeu. C’est sur Instagram que la mannequin et animatrice télé a annoncé sa séparation avec le père de sa fille Nina, l’homme d’affaires arménien établi à Marrakech, fondateur du restaurant Jad Mahal et de la boîte de nuit Le Silver.

C’est dans une story qu’Adriana Karembeu a fait l’annonce de cette séparation en partageant une photo où les deux conjoints apparaissent tout sourire, accompagnée d’un texte.

Dans une story instagram partagée le 27 décembre, Adriana Karembeu a annoncé son divorce avec Aram Ohanian.

© Copyright : Instagram Adriana Karembeu

«C’est le cœur serré que j’écris ces quelques lignes… Douze années magnifiques passées ensemble… J’ai vibré à chaque instant. Je n’ai jamais autant ri qu’à tes côtés», écrit ainsi Adriana Karembeu, qui s’était établie à Marrakech, où elle avait rencontré Aram en 2011, pour y fonder notamment avec lui le Palais Ronsard, Relais & Châteaux.

«Notre histoire était belle et je l’ai tellement aimée… Pourtant, aujourd’hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées… L’amour ne s’éteindra jamais. Tu m’as offert le plus beau des trésors… notre Nina. Tu es et tu resteras toujours», conclut-elle.