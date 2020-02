© Copyright : DR

L’ex-rappeuse fait la Une des médias, depuis ce week-end. Diam’s revient avec un nouveau projet, en totale harmonie avec sa conversion à l’Islam. Le projet dévoilé est une agence de voyages spécialisée dans les pèlerinages à la Mecque.

Tout comme sa première sortie pour annoncer sa nouvelle religion, le nouveau projet de Diam’s fait jaser. L’annonce de l’ouverture de Hégire voyages, une agence spécialisée dans la Omra et le Hajj, attire de nouveau les regards sur Diam’s et sa conversion à l’Islam.

“Projet inattendu”, voici comment les médias français ont qualifié l’annonce. Elle a été faite par Mélanie Georgiades, sur les réseaux sociaux. “Depuis des mois j’entends tout à mon sujet, mais la seule réalité c’est que j’ouvre mon agence et ça, ⁣c’est pas une fake news”, peut-on lire sur les comptes de l’ex-rappeuse, qui ne cesse d’être victime de rumeurs.

Diam’s, qui a depuis longtemps fait ses adieux au rap pour se consacrer à sa famille et à la pratique religieuse, s’installe en Arabie Saoudite. Elle y ouvre cette agence pour “offrir aux musulmans la possibilité de venir faire la Omra dans les meilleures conditions, en toute confiance et en toute sérénité”, explique-t-elle sur son compte Instagram, entièrement dédié à l’Islam.

“Je viendrai à votre rencontre à Médine et serai à vos côtés durant la Omra à la Mecque afin de partager avec vous mon expérience et des moments forts sur place”, annonce l’ex-rappeuse sur la même publication.