Coupe du monde 2022: Lucas Bravo, star de la série «Emily in Paris», espérait la victoire du Maroc

Lucas Bravo, dans le rôle de Gabriel, chef cuisinier dans la série de Netflix «Emily in Paris».

Acteur et mannequin français, Lucas Bravo, le play-boy cordon bleu de la série à succès de Netflix «Emily in Paris», est aussi fils de footballeur et fan absolu de ballon rond. Arrivé au Maroc pendant la Coupe du monde, voici pourquoi il supportait les Lions de l'Atlas.

Dans une interview accordée au magazine GQ, Lucas Bravo, qui campe le rôle de Gabriel, un chef cuisinier parisien qui fait battre le cœur de l'héroïne de la série Emily in Paris, est revenu sur sa deuxième passion, le football, la première étant le cinéma. «J'aime le foot. J'aime surtout la façon dont cela rassemble les gens, en particulier pendant la Coupe du monde», déclarait-il ainsi au magazine alors que se jouaient encore les demi-finales du Mondial 2022. C’est précisément au Maroc que se trouvait Lucas Bravo à ce moment-là et bien qu’il souhaitait que la France, son pays, remporte la finale, l’acteur n’a pas caché son souhait que les Lions de l’Atlas l’emportent pour pouvoir célébrer leur victoire. Shakira, Spike Lee, Naomi Campbell & co... Ces stars d'envergure mondiale qui soutiennent les Lions de l’Atlas «Je serai au Maroc. Je ne serai pas chez moi. Une partie de moi se disait: ‘Je pense que je veux que le Maroc gagne, alors quand nous serons au Maroc, nous pourrons célébrer leur victoire dans le pays’», explique-t-il ainsi. Une jolie attention de la part de la nouvelle star des comédies romantiques, qui après avoir officié dans les trois saisons de la série Emily in Paris, a fait ses premiers pas à Hollywood dans Ticket to Paradise aux côtés de Julia Robert et Georges Clooney.

Par Leïla Driss