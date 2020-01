© Copyright : DR

La séparation de Pamela Anderson et du footballeur franco-marocain Adil Rami a incontestablement été la saga de l’été 2019. Après moult déchirures et règlements de compte par réseaux sociaux interposés, la belle californienne a retrouvé l’amour.

Le couple incandescent qu’elle formait avec Adil Rami avait fait coulé beaucoup d’encre de part et d’autre de l’Atlantique. Un peu partout dans le monde, d'ailleurs. Et pour cause, Pamela Anderson, l’idole des années Alerte à Malibu s’était installée dans le sud de la France avec un homme plus jeune qu’elle, loin, très loin du ghotta d’Hollywood.

Mais l’été dernier, l’idylle digne d’une série à l’eau de rose tournait au vinaigre, après la découverte par Pamela Anderson de la double vie que menait Adil Rami avec son ex compagne et mère de ses enfants.

Pour Pamela Anderson, cette trahison sonnait le glas de cette relation. Contre toute attente, et six mois seulement après cette séparation ultra médiatisée, l’actrice a retrouvé l’amour dans les bras de l’un de ses ex-compagnons, le producteur de cinéma Jon Peters.

Selon le tabloïd américain TMZ, les deux tourtereaux se seraient d’ailleurs mariés le 20 janvier, dans la plus grande discrétion, à Malibu.

Pamela Anderson, 52 ans, aurait donc épousé, en cinquième noces, son ex de 70 ans, célèbre producteur à qui l’on doit notamment A Star is Born, réalisé par Bradley Cooper.

Toujours selon la publication, Pamela Anderson aurait prononcé ses vœux en déclarant: "Jon est le bad boy original d'Hollywood, incomparable. Je l'aime profondément, comme un membre de ma famille. Sa vie me faisait peur. Nous nous comprenons et nous respectons. Nous nous aimons inconditionnellement. Je suis une chanceuse. La preuve que Dieu a un plan".

Un mariage qui intervient plus de trente après leur première rencontre, à la fin des années 80, et qui scelle une longue série de mariages conclus avec Tommy Lee, Kid Rock et Rick Salomon – qu’elle épousera deux fois.

Espérons pour la belle blonde que cette cinquième union sera la bonne.