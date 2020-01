Brad Pitt et Jennifer Aniston, dans les coulisses des Screen Actors Guild Awards, à Los Angeles, le dimanche 19 janvier 2020.

Divorcés depuis 15 ans, les deux stars ont fait la Une de plusieurs médias étrangers. Le couple Brad Pitt et Jennifer Aniston ont partagé un joli moment de complicité dans les coulisses des Screen Actors Guild Awards.

Ces moments partagés entre les deux stars, et immortalisés en photos, ont permis de redonner vie à une histoire presque oubliée au profit du couple emblématique qu'avaient formé Brad Pitt et Angelina Jolie.

Divorcés depuis 2005, Brad Pitt et Jennifer Aniston ont échangé quelques regards complices, et se sont affectueusement pris dans les bras.

Une photo de Brad Pitt tenant la main de Jennifer Aniston a également fait le tour de la toile.

Tous deux désormais à nouveau célibataires, leurs fans souhaitent revoir les stars ensemble une fois encore.



Jennifer Aniston et Brad Pitt ont tous deux été récompensés lors de la cérémonie des Screen Actors Guild Awards.

L’acteur est en effet reparti avec le trophée du meilleur acteur pour sa performance dans “Once Upon a Time... in Hollywood”, alors que la star de la la série “Friends”, emblématique des années 90, a reçu le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans la série dramatique “The Morning Show”.